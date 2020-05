Der Garchinger Naturkindergarten wird seinen zweiten Bauwagen bekommen. "Wir stehen zu unserem Wort", sagt Cornelia Otto, Leiterin des Fachbereichs Bildung und Soziales der Stadt. Damit ist auch der Weg frei, um längere Öffnungszeiten anzubieten. Denn wenn die Kinder bis 15 Uhr bleiben dürfen, bedeutet das, dass die Erzieherinnen mehr als sechs Stunden im Einsatz sind und Pause machen müssen. Auch dafür wird der zweite Bauwagen benötigt. Doch die Sache gestaltet sich kompliziert. Weil die Kinder im Außenbereich herumtollen, verlangt das Landratsamt für einen zweiten Bauwagen einen Bebauungsplan.

Das Konzept des Naturkindergartens, den der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) als Träger im vergangenen Jahr eröffnet hat, wird gut angenommen. Kindergartenleiterin Isabel Nefzger berichtet von vielen Anfragen. Allerdings kann sie für das nächste Jahr höchstens mit 15 Kindern statt mit 18 Kindern planen, ebenfalls weil der zweite Bauwagen noch nicht da ist. Nefzger erinnert daran, dass die Stadt bei der Eröffnung der Einrichtung den zweiten Bauwagen fest versprochen hat. Deswegen habe man auch den Eltern die längere Öffnungszeit bis 15 Uhr für das kommende Kindergartenjahr zugesagt, bisher müssen die Kinder um 14.30 Uhr spätestens abgeholt werden. Der zweite Wagen sollte in diesem Frühjahr aufgestellt werden, so der Plan. Er soll nicht nur als Pausenraum für die Erzieherinnen dienen, sondern auch bei schlechtem Wetter die Möglichkeit bieten, die Gruppe für die Mittagsmahlzeit zu teilen und auch Raum für Elterngespräche bieten.

Doch im März erhielt die Awo die Mitteilung, dass der Antrag für den zweiten Bauwagen vom Landratsamt abgelehnt worden sei. Deswegen habe bei den Eltern große Verunsicherung geherrscht. Cornelia Otto sieht das Problem der Eltern, die längere Öffnungszeiten brauchen. "Als Kommune sind wir in der Pflicht, ein bedarfsgerechtes Angebot zu machen", sagt Otto. Sie kann allerdings zum Zeitrahmen keine Angaben machen. "Die Pläne liegen aber alle schon in der Schublade", sagt sie. Erste Voraussetzung für ein Bauleitverfahren sei ein längerfristiger Pachtvertrag über zehn Jahre für das Grundstück.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) sagte im Stadtrat schon, dass der Besitzer wohl prinzipiell dazu bereit sei. Er antwortete auf eine Nachfrage von Norbert Fröhler (Bürger für Garching), der wissen wollte, ob es keine einfache Lösung für das Problem gebe. "Es braucht seine Zeit", antwortete Gruchmann, die Formalitäten müssten eingehalten werden. Er bedauerte aber, dass vom Gedanken des Waldkindergartens nicht mehr so viel übrig bleibe. "Je mehr Komfort, desto mehr entfernt man sich vom ursprünglichen Konzept". So nähere sich der Naturkindergarten einem normalen Kindergarten an.

Für Kindergartenleiterin Nefzger stellt die derzeitige Situation eine Herausforderung in der Planung dar. Die Awo hat den Eltern für Herbst die Öffnung bis 15 Uhr zugesagt, vorerst auch ohne zweiten Bauwagen. Sonst hätte die Gefahr bestanden, dass etwa die Hälfte der Eltern ihre Kinder abgemeldet hätten, so Nefzger. Drei der neuen Kinder blieben nur bis mittags in der Gruppe, das entspanne die Raumsituation auch. Sie sucht derzeit noch eine zusätzliche Kinderpflegerin, um den Personalschlüssel im Herbst zu erfüllen. Die Leiterin hofft jedenfalls, dass der zweite Bauwagen bald kommt.

Doch jetzt kommen erst einmal alle Kinder wieder. Von 25. Mai an dürfen Waldkindergärten wieder normal öffnen. Nefzger freut sich. Öfter Händewaschen und Abstand halten sei auf den 3400 Quadratmetern kein Problem. Es gebe fließendes Wasser und die Kinder brächten ihre eigenen Handtücher mit. Gegessen wird draußen im Pavillon, wenn das Wetter mal schlecht ist. "Jetzt ist die schönste Jahreszeit. Der Garten ist ein Paradies, wo wir ganz glücklich sind, mit den Kindern wieder tolle Sachen zu machen."