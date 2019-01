14. Januar 2019, 22:00 Uhr Garching Klimaschutz und grüne Lügen

Klimaschutz ist heute nicht nur das Ziel von Politikern und Unternehmen, auch viele Bürger achten auf Nachhaltigkeit. Doch die Ressourcen der Welt, die innerhalb eines Jahres ökologisch sinnvoll genutzt werden können, sind jedes Jahr früher aufgebraucht. Kathrin Hartmann hat mit Werner Boote das Drehbuch zum Film "The Green Lie" verfasst und zu diesem Thema ein Buch geschrieben. Bei einem Vortrag in der Garchinger Stadtbücherei informiert sie an diesem Dienstag, 15. Januar, von 19.30 Uhr an über die zunehmend spaltende Konsumgesellschaft und die Widersprüche der sogenannten Green Economy. Der Eintritt ist frei, um eine Reservierung der Karten an der Infotheke wird gebeten (Telefon: 089/32 08 92 11) .