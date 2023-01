Von Irmengard Gnau, Garching

Nach monatelanger, hitziger Diskussion hat die Stadt Garching den Neuentwurf ihres Klimaschutzkonzepts beschlossen. Mit dem Beschluss, den alle Fraktionen mittragen, machte der Stadtrat auch den Weg frei, um die neue Stelle einer Klimaschutzmanagerin oder eines Klimaschutzmanagers im Garchinger Rathaus zu schaffen und zu besetzen - eine Forderung, auf die insbesondere die Fraktion der Grünen seit Langem pocht.

Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) dämpfte jedoch Enthusiasmus: Die Stadt müsse zunächst mit dem aktualisierten Konzept einen Antrag auf Förderung der Klimaschutzmanagerstelle einreichen. Erst wenn die zuständige Förderstelle ein positives Signal sende, könne die Kommune die lang ersehnte Stelle ausschreiben.

Sowohl der Bund als auch der Freistaat fördern mit Zuschüssen Projekte und Strukturen in Kommunen, die dem Klimaschutz dienen, und versuchen auf diese Weise, Städte und Gemeinden zukunftsfest zu machen. Dieses Ziel verfolgt auch die Stadt Garching. Mit dem Forschungscampus der TU sowie dem Gewerbegebiet in Hochbrück hat man zwei große urbane Bereiche, was den Treibhausgasausstoß wie auch Energieverbrauch angeht, neben den Effekten der gut 18 000 Einwohner und dem Nah- und Fernverkehr, der über das Stadtgebiet fließt.

In ihrem Klimaschutzkonzept gibt die Kommune daher mehrere Ziele aus: Einerseits will sie in bestehenden Gebäuden Energie einsparen, etwa durch energetische Sanierungen; Neubauten sollen von Anfang an möglichst klimaschonend geplant werden, die Stadt setzt dabei etwa auf eine Wärmeversorgung durch Geothermie und andere regenerative Energiequellen. Amdererseits will die Kommune forciert prüfen, wo auf ihrem Gebiet Energie aus Sonnen- oder Windkraft gewonnen werden kann. Auch im Bereich Energie aus Biomasse, insbesondere Biogas, sieht das Konzept Potenzial. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, sollen diese möglichst gut vermittelt werden - eine der Aufgaben, die dem neuen Klimaschutzmanager zukommen wird.