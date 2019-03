28. März 2019, 22:00 Uhr Garching Klimafreundlich leben

Ist der eingelagerte Bioapfel klimafreundlicher als das Obst aus Chile? Soll man sich für die Bahn oder doch lieber für den Fernbus entscheiden? Um diese und andere Fragen, wie man klimafreundlich leben kann, dreht sich das Buch von Günther Wessel mit dem Titel: "Vier fürs Klima - wie unsere Familie versucht, CO2-neutral zu leben". Am Dienstag, 2. April, stellt der freie Journalist und Lektor sein Buch von 19.30 Uhr an in der Stadtbücherei Garching vor. Die Familie Pinzler-Wessel hat ein Jahr lang versucht, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Ihre Erlebnisse, Selbstversuche und Recherchen präsentieren sie in diesem Buch.