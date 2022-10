Von Irmengard Gnau, Garching

Endlich wieder Party. Kinder- und Jugendzentren zählen zu den Einrichtungen, die während der tristen Pandemiemonate besonders unter den Schließungen gelitten haben. Umso mehr freut sich Aileen Köppl, Sozialraumleitung und Leiterin des Jugendzentrums "Profil" in Garching, dass nun wieder Leben in der Bude ist. Neben dem offenen Betrieb des Zentrums lädt Köppl gemeinsam mit einem Organisationsteam für kommenden Samstag, 22. Oktober, zu einer Party der besonderen Art ein: Bei der offenen "Kleidertauschparty" geht es darum, dass gut erhaltene Pullover, Hosen, Röcke, Schuhe oder Mäntel ihre Besitzer wechseln, ohne dass Geld zwischen den Parteien fließt. Jeder bringt mit, was er nicht mehr braucht und darf mitnehmen, was ihm gefällt. "Jedes Jahr werden Tonnen von Klamotten weggeschmissen - das muss doch nicht sein", sagt Köppl.

Als beim Straßenfest jüngst im Sommer eine engagierte Garchingerin mit der Idee für eine Kleidertauschaktion auf Köppl zukam, war diese gleich angetan. "So eine Aktion passt sehr gut zum Konzept der Nachhaltigkeit, das wir auch beim Kreisjugendring München-Land vertreten", sagt sie. Am kommenden Samstag findet die Veranstaltung nun das erste Mal in den Räumen des Profil statt, gleich am U-Bahnhof Garching unweit des Maibaumplatzes. Wo sonst Billard gespielt oder zu Discomusik getanzt wird, können jüngere und ältere Besucher auf Tischen und Kleiderständern neue Lieblingsstücke aus zweiter Hand für den Herbst und Winter entdecken. Denn eingeladen sind explizit auch Menschen, die im Alltag nicht mehr unbedingt regelmäßig ein Jugendzentrum besuchen.

Ein Team aus erfahrenen Organisatorinnen sorgt für die richtige Umgebung. Ansonsten gibt es kaum Regeln. Wer nur Kleider abgeben möchte, kann dies ebenso tun wie nur etwas mitzunehmen. Jeder Teilnehmer zahlt lediglich einen Eintrittsbetrag von vier Euro. Bleiben am Ende Kleidungsstücke übrig, werden diese gespendet, erklärt Köppl. Die Kleiderauswahl richtet sich verstärkt an Frauen, aber auch Männer und Kinder sind herzlich willkommen. Sie können ebenfalls stöbern oder aber sich im Café im Erdgeschoss bei Kaffee und Kuchen oder am Kickertisch vergnügen. "Wenn es gut läuft bei der Premiere, wollen wir die Kleidertauschparty als regelmäßige Veranstaltung im Profil etablieren", kündigt Köppl an.

Kleidertauschparty, Samstag, 22. Oktober, 14 bis 18 Uhr, Jugendzentrum "Profil", Bürgermeister-Amon-Straße 3, Garching. Eintritt vier Euro.