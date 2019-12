Der Freistaat wird seine finanzielle Beteiligung am Betrieb der U 6 nicht ausweiten. Landrat Christoph Göbel (CSU) hatte Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) aufgefordert, eine Taktverdichtung zwischen Garching-Hochbrück und Garching-Forschungszentrum montags bis freitags abends anzugehen. Reichhart wies dies nun schriftlich zurück und verwies auf die geringe Auslastung der U 6 in diesem Abschnitt in den Abendstunden. Zwischen 20 und 21 Uhr liege diese nur bei etwa 14 Prozent. Daher werde der Freistaat nicht mehr Geld in die Hand nehmen.