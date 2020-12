Der Gebietsbetreuer für die Heideflächen und Lohwälder nördlich von München sorgt sich um den Schutz der Naturflächen und der dort lebenden Tiere. Er appelliert deshalb gerade in der Zeit der Corona-Pandemie, die viele nutzen, um in freier Natur bei Spaziergängen und längeren Aufenthalten draußen Erholung zu suchen, bestehende Regeln einzuhalten. Grundsätzlich sei in den Naturschutzgebieten des "Natura 2000-Gebietes" zwischen München und Eching rücksichtsvolle Naherholung erlaubt, heißt es in einer Mitteilung. Jedoch genieße der Schutz der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten absoluten Vorrang.

Über die in einzelnen Schutzgebieten geltenden unterschiedlichen Regelungen informieren Tafeln an den offiziellen Zugängen. Zunächst herrsche in Naturschutzgebieten ein Wegegebot, heißt es. Das Betreten sei nach der Naturschutzgebietsverordnung nur auf freigegebenen Wegen erlaubt. Wenn Hunden der Zutritt zu Naturschutzgebieten erlaubt sei, seien sie an der kurzen Leine zu führen. In den sensibleren Bereichen des Natura 2000-Gebiets und besonders zur Brutzeit sowie ganzjährig im Naturschutzgebiet Garchinger Heide würden Hunde das ökologische Gleichgewicht von Boden, Pflanzen und Tieren stören, und seien deshalb nicht erlaubt.

Das Radfahren sei in einigen Naturschutzgebieten erlaubt, aber nur auf ausgewiesenen Wegen, um die Pflanzendecke nicht zu schädigen und Tiere nicht zu beeinträchtigen. Motorisierte Fahrzeuge seien hingegen nicht zulässig. Im Winter dürften Wildtiere nicht durch freie Nutzung der gesperrten Flächen oder Wälder beunruhigt werden. Feldhasen etwa, setzten ihren ersten Wurf mitunter bereits im Januar. "Sie brauchen hierzu ungestörte Bereiche in Wiesen und Wäldern."