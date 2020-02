Gleich sechs Kandidaten wollen in Garching den Chefsessel im Rathaus erobern. In einer gemeinsamen Podiumsdiskussion des Garchinger Gewerbeverbands und der Süddeutschen Zeitung am Montag, 17. Februar, im Bürgerhaus werden Hans-Peter Adolf (Grüne), Jürgen Ascherl (CSU), Bastian Dombret (FDP), Norbert Fröhler (Bürger für Garching), Harald Grünwald (Unabhängige Garchinger) und Amtsinhaber Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) ihre Pläne für Garching schildern und sich Fragen stellen. Auch die Bürger können sich mit Fragen einbringen. Die Moderation übernehmen die beiden SZ-Redakteure Lars Brunckhorst und Gudrun Passarge, Beginn ist um 19 Uhr.

© SZ vom 15.02.2020 / SZ Feedback