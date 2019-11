"Guter Hirte, braune Wölfe" lautet der Titel des Buchs, das Pastor Wilfried Manneke am Donnerstag, 28. November, in der Stadtbücherei vorstellt. "Ich dachte, ich lebe in einer Idylle. Dann merkte ich, dass extreme Rechte sich aufgemacht haben, die Städte vom Land aus zu erobern", sagt der Pastor zu seinen Erlebnissen in der Lüneburger Heide. Manneke, der viele Jahre als Gemeindepastor dort tätig war, hat jahrelang vehement gegen das braune Treiben angekämpft und sich für die Unverletzbarkeit der Menschenrechte und die Gleichberechtigung aller Menschen eingesetzt. Er wurde dafür unter anderem vom Zentralrat der Juden in Deutschland mit dem "Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage 2018" ausgezeichnet. Der Vortrag, eine Kooperation mit der VHS Nord, beginnt um 19.30 Uhr. Kostenlose Karten gibt es in der Garchinger Stadtbücherei, Bürgerplatz 11, Telefon 089 / 32 08 92 11.