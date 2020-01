Der bayerische Kabarettist Vogelmayer macht bei seiner Gaudi-Tour 2020 Station in Garching - und zwar am Donnerstag, 30. Januar, im "Mei Wirtshaus". Der aus Funk und Fernsehen bekannte Künstler aus Niederbayern präsentiert in seinem Programm eine unterhaltsame Mischung aus Gaudi, Gesellschaftskritik und seiner unverkennbaren Liebe zur Heimat. Ein Geheimtipp ist der Vogelmayer schon lange nicht mehr. Mit fast tausend Auftritten hat er viele Fans in ganz Bayern. Sein Gastspiel in Hochbrück beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits von 19 Uhr an. Der Eintritt ist frei. Reservierungen sind telefonisch unter 089/20 35 08 06 möglich.