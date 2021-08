Junges Kino unter freiem Himmel präsentiert der Verein "Lebendiges Garching" am Freitag, 13. August. Im Theatron der Musikschule am Römerhofweg 12b nimmt von etwa 21 Uhr an zunächst der Kurzfilm "Iry" das Publikum mit in eine - vielleicht nahe? - Zukunft, in der die Partnerwahl via Scan der Iris funktioniert. Spontanes Verlieben ist da nicht vorgesehen. Regisseurin Anna Niebert, in Garching aufgewachsen, wird bei der Vorführung anwesend sein und danach Publikumsfragen beantworten. Als zweiter Film läuft "Schlaf gut, du auch" von Christian Knie und Romina Ecker. Einlass ist von 20.30 Uhr an. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nötig unter kontakt@lebendiges-garching.de. Bei Regen wird das Open-Air-Kino verschoben.