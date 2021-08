Der Verein "Lebendiges Garching" präsentiert junges Kino. Bei einem Open-Air im Theatron der Musikschule werden zwei Filme von jungen Filmschaffenden gezeigt, die auch mittenrein führen in das heiter-komplizierte Leben junger Leute. Das Publikum darf gespannt sein, wie sich die Protagonisten leichtfüßig über Abgründe hinweg bewegen. So läuft am Freitag, 13. August, gegen 21.15 Uhr der 30-minütige Film "Schlaf gut, Du auch", den Christian Knie und Romina Ecker 2019 gedreht haben. Außerdem ist zu sehen der österreichische Streifen "Iry" aus dem Jahr 2018 - ein Film von Maurice Miller und Anna Niebert. Die Regisseurin Anna Niebert und Kameramann Zeno Legner werden anwesend sein und stehen hinterher dem Publikum für Gespräche zur Verfügung. Bei Regen wird das Open-Air-Kino verschoben. Der Eintritt ist frei, aber eine Anmeldung ist erforderlich. Wer dabei sein will, meldet sich per E-Mail an kontakt@lebendiges-garching.de. Das Kino-Event wird unterstützt von der Stadt Garching, der Volkshochschule und der Musikschule.