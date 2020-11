Die Junge Union (JU) hat sich in Garching einen Adventskalender ausgedacht, mit dem die örtlichen Geschäfte unterstützt werden können. So werden in regelmäßigen Instagram-Beiträgen - zu finden unter @ju_garching - die betreffenden Läden vorgestellt und die Follower darüber informiert, welche Weihnachtsgeschenke sie dort kaufen können. Ein paar Gewinnspiele gibt es dazu auch. Mit dieser Aktion wolle man dem Trend entgegenwirken, jetzt in der Corona-Pandemie Geschenke online zu bestellen. "In dieser Entwicklung kämpft der regionale Einzelhandel ums Überleben - auch, wenn die Geschäfte ja offenbleiben dürfen."