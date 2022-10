Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hat unlängst seien Job erledigt und mit einem symbolischen Spatenstich die Bauarbeiten für die neue Radwegbrücke über die Isar zwischen Ismaning und Garching eingeläutet. Nun ist der Kreistag des Landkreises München am Zug, denn es gilt, noch die letzten Fragen der Finanzierung des Projektes sowie den Unterhalt des Bauwerks in Zukunft zu regeln. Der Bau samt Ingenieurleistungen wird laut einer Machbarkeitsstudie, die von der Gemeinde Ismaning in Auftrag gegeben worden ist, etwa 2,8 Millionen Euro kosten, hinzu kommen noch einmal an die 650 000 Euro für die Landschaftsplanung, Nebenkosten und den Grunderwerb. Für die etwa 650 000 Euro ist laut Landratsamt noch nicht geklärt, ob diese vom Freistaat gefördert werden. Von der Regierung von Oberbayern wurde aber eine Förderhöhe von 80 Prozent bei den förderfähigen Kosten zugesagt. Sollten Grunderwerb, Landschaftsplanung und Nebenkosten nicht gefördert werden, kämen auf den Landkreis Ausgaben in Höhe von etwas mehr als 400 000 Euro zu.

Mit diesem Thema wird sich der Ausschuss für Bauen und Schulen in seiner Sitzung am Donnerstag, 20. Oktober, befassen. Dann wird es auch darum gehen, wer künftig für den Unterhalt der neuen Brücke aufkommen wird. Die Verwaltung von Landrat Christoph Göbel (CSU) schlägt vor, bei der Querung auf Höhe von Fischerhäuser genauso zu verfahren wie bei der Geh- und Radwegbrücke über die Isar fünf Kilometer weiter südlich, den als Kolomannsteg bekannten Bau. Dort ist der Landkreis Baulastträger und und dementsprechend auch für den Unterhalt verantwortlich.