Das Garchinger Baugebiet Kommunikationszone, in dem einmal 3000 Menschen leben könnten, existiert - abgesehen von den laufenden Erdarbeiten - bislang nur auf dem Papier. Für Herbst rechnet Bauamtsleiter Klaus Zettl mit dem Abschluss des städtebaulichen Vertrags für das Gelände zwischen Forschungscampus und Stadt. Aber schon jetzt ist klar, dass ein neuer Verhandlungspartner mit am Tisch sitzen wird. Das Bayernwerk hat ein 15 700 Quadratmeter großes Grundstück am Römerhofweg an die Isaria Wohnbau AG aus München verkauft, der Preis dafür ist unbekannt. Das Umspannwerk, das sich derzeit noch auf dem Areal befindet, soll bis 2021 rückgebaut werden, wie der Bauträger mitteilt. Die Isaria, so heißt es auf ihrer Internetseite, plant dort in zwei Abschnitten circa 70 Wohnungen mit 7300 Quadratmetern Geschossfläche zu errichten. Der in der Diskussion befindliche Bebauungsplan sieht eine Mischung aus gefördertem und frei finanziertem Wohnen sowie Apartments für Studenten und ein Einheimischenmodell vor. Auch eine Schule und ein Schwimmbad sind auf dem insgesamt 31 Hektar großen Gelände eingeplant.