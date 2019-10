Der Neubürgerempfang im Bürgerhaus bietet an diesem Freitag, 11. Oktober, von 16 Uhr an viel Unterhaltsames und noch mehr Informationen. So stehen Verwaltungsmitarbeiter für Fragen zur Verfügung und viele Vereine präsentieren sich. Wer Lust auf mehr hat, kann sich am Samstag einer Radltour anschließen. Sie beginnt um 10.30 Uhr an der Gowirich-Statue am Rathausplatz. Zum Abschluss gibt es einen Imbiss im Garchinger Augustiner.