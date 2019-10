Wann geht es im Baugebiet Kommunikationszone endlich los und was passiert dort? Die Stadt Garching will die Bürger bei einer Informationsveranstaltung zum geplanten genossenschaftlichen Wohnungsbau aber auch über den allgemeinen Planungsstand informieren. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 15. Oktober im Theater im Römerhof statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Geplant ist auf dem circa 30 Hektar großen Areal Wohnungsbau in mehreren Abschnitten. Insgesamt sollen hier einmal knapp 3000 Menschen leben, in Eigenheimen, aber auch in Mehrfamilienhäusern. Über die Sozialquote kann die Stadt selbst eingreifen und Wohnungen für Garchinger Bürger planen, die auch bezahlbar sind. Es ist ein Einheimischenmodell vorgesehen, dessen Kriterien der Stadtrat noch festlegen muss und auch genossenschaftlichen Wohnungsbau soll es geben. Die Stadt Garching beabsichtigt, 7,5 Prozent aller Flächen für genossenschaftlichen Wohnungsbau öffentlich auszuschreiben. "Denn neben der Bereitstellung von bezahlbarem Mietwohnraum für ihre Mitglieder bewirken die Genossenschaften auch eine Belebung der Nachbarschaft und des gesamten Quartiers", heißt es in der Ankündigung der Stadt. Die Stattbau München GmbH wird an diesem Abend erläutern, was genossenschaftliches Bauen bedeutet und wie ein Garchinger Weg aussehen kann. Ein Beispiel einer Genossenschaftsgründung wird die Münchner "Kooperative Großstadt" geben. Auch Fragen und Rückmeldungen sind bei der Veranstaltung erwünscht. Im übrigen gibt es mit "Gemeinsam in Garching" schon eine Initiative des FDP-Stadtrats Bastian Dombret mit dem Ziel, eine Garchinger Wohnbaugenossenschaft zu gründen. Die Homepage werde gut besucht, sagt Dombret, die Nachfrage nach dem Newsletter sei groß. Am 13. November plant er eine eigene Infoveranstaltung im Theater im Römerhof.