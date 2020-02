Eigentlich hatten Vivian, Diane, Carol und Sharon mit Männern längst abgeschlossen - bis die vier älteren Damen bei ihrem regelmäßigen Literaturtreffen auf den Sado-Maso-Bestseller "Fifty Shades of Grey" stoßen. Der bringt die Hormone der Freundinnen nochmals gehörig in Wallung. "Wenn Frauen in unserem Alter noch Sex haben sollten, würde Gott dann unsere Körper so verfallen lassen", lautet die Frage, die sich infolge dessen stellt. "Book Club - Das Beste kommt noch" heißt die amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2018 mit Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen und Candice Bergen in den Hauptrollen. An diesem Montag, 3. Februar, läuft der Streifen in der VHS-Reihe "Kino im Römerhof" am Riemerfeldring 2 in Garching. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.