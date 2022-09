Ein 17 Jahre alter Fußgänger ist am Montagnachmittag in Hochbrück von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Jugendliche wollte nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr die Schleißheimer Straße überqueren, obwohl für die Autos an der nahegelegenen Kreuzung mit der Voithstraße die Ampel Grün zeigte. Ein 26 Jahre alter Autofahrer aus München, dessen Sicht durch einen Linienbus auf der Linksabbiegespur beeinträchtigt war, übersah den Fußgänger und erfasste ihn mit seinem Wagen. Der 17-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche und eine Gehirnerschütterung und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein Hubschrauber, der ebenfalls angefordert worden war, flog ohne ihn wieder ab. Die Unfallstelle war bis 17 Uhr gesperrt.