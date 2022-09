Garching:Dieselstraße wird erneuert

Durch das Gewerbegebiet in Garching-Hochbrück rollen täglich Dutzende Lastwagen, Transporter und andere schwere Fahrzeuge, um die anliegenden Firmen, Bau- und Logistikunternehmen zu erreichen. Diese hohe Belastung zeigt nun ihre Auswirkungen. Viele der Straßen sind in schlechtem Zustand, zudem genügen diese nach mehreren Jahrzehnte nicht mehr den heutigen technischen Standards. Die Stadt Garching hat daher beschlossen, jedes Jahr eine der Hauptverkehrsachsen im Gewerbegebiet zu sanieren. Nachdem in diesem Jahr die Zeppelinstraße erneuert wurde, ist 2023 die Dieselstraße an der Reihe.

Die Straße soll im Abschnitt zwischen der Lilienthalstraße und der Zeppelinstraße eine neue Asphalttrag- und -deckschicht sowie eine Frostschutzschicht erhalten. Außerdem werden die Bordsteine entlang der Fahrbahn erneuert und die bisherigen Sickerschächte durch moderne Rohr-Rigolen zur Straßenentwässerung bei Niederschlag ersetzt.

Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im April 2023 beginnen. Für die Sanierung der etwa 9500 Quadratmeter großen Verkehrsfläche an der Dieselstraße veranschlagt die Stadtverwaltung knapp 2,8 Millionen Euro brutto.