Ein neuerlicher Großbrand in der Recyclinganlage in Hochbrück hat am späten Sonntagabend einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro verursacht. Nachdem die Brandmeldezentrale auf der Anlage Alarm ausgelöst hatte, rückten umgehend sechs Löschzüge in den Garchinger Stadtteil aus. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer nach Angaben des Landratsamts München bereits nach kurzer Zeit unter Kontrolle.

In Brand geraten war in der Müllsortieranlage an der Ingolstädter Landstraße ein Förderband für Holzabfälle. Durch die Löscharbeiten kam es zu einer starker Rauchentwicklung, ausgelöst durch Wasserdampf. Der ebenfalls alarmierte ABC-Zug konnte schnell Entwarnung geben: Es wurden keine schädlichen Immissionen gemessen. Laut Landratsamt und Polizei bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für unbeteiligte Personen. Auch wurde durch den Brand niemand verletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden nach vorläufigen Erkenntnisse auf mehrere hunderttausend Euro. Zur Brandursache konnten Polizei und Behörden am Montag noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen hat das zuständige Kommissariat am Polizeipräsidium München übernommen.