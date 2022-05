Verkehrsteilnehmer im Norden des Landkreises München müssen bis Ende Mai mit erheblichen Behinderungen rechnen und Umleitungen in Kauf nehmen. Seit Montag saniert das Staatliche Bauamt Freising die B 13 zwischen der Autobahnanschlussstelle Neuherberg (A 99) und der Staatsstraße 2053 (Kreuzstraße). Die Fahrbahn erhält dabei eine neue Deck- und Binderschicht. Die Arbeiten sind in zwei Bauabschnitte aufgeteilt, die jeweils etwa zwei Wochen in Anspruch nehmen. Die Kreuzung der Bundesstraße B 13 mit der B 471 östlich des Gewerbegebiets Garching-Hochbrück ist während der Bauarbeiten immer befahrbar.

Zunächst wird die östliche Fahrbahn erneuert. Voraussichtlich bis zum 20. Mai sind daher die beiden Fahrstreifen in Richtung Norden für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung führt ab der Anschlussstelle Neuherberg über die St 2053 nach Lustheim und weiter auf der Kreuzstraße bis zur B 13. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Garching-Hochbrück ist ab Lustheim über die B 471 (Freisinger Straße) möglich. Der Verkehr von Norden nach Süden ist in den ersten beiden Wochen nicht durch die Baustelle beeinträchtigt.

Voraussichtlich von Montag, 23. Mai, an sind dann die beiden westlichen Fahrstreifen in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Die Umleitung führt ebenfalls auf der St 2053 über Lustheim.