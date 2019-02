25. Februar 2019, 12:21 Uhr Garching-Hochbrück Entwarnung nach Feuer in Fabrik

600 Kilogramm Lithium-Ionen-Batterien waren in Brand geraten.

Von Helena Ott, Garching

Die Feuerwehr hat am Montagvormittag einen Brand in der Garchinger Batteriefabrik Invenox in der Schleißheimerstraße 104 schnell löschen können. Gegen 10.30 Uhr war in dem Unternehmen in Garching-Hochbrück ein Feuer ausgebrochen. Zwischenzeitlich hatte die Polizei vor giftigem Rauch gewarnt. Gegen 11.30 Uhr konnte das Münchner Landratsamt allerdings Entwarnung geben. Es hätten bereits Messungen von Luft und Grundwasser stattgefunden, sagte eine Sprecherin des Landratsamts München, aktuell gehe keine Gefahr für Mensch und Umwelt aus. Die Polizei München hatte Anwohner am Morgen gebeten, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten und Fenster und Türen zu schließen. Laut Angaben des Münchner Landratsamtes sind in der Batteriefabrik 600 Kilogramm Lithium-Ionen-Batterien in Brand geraten. Derzeit ist die Feuerwehr dabei, die gelöschte Brandstelle zu kühlen. Zu dem Großeinsatz waren diverse Feuerwehren aus Garching und umliegenden Gemeinden ausgerückt.