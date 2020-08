Thomas Gotterbarm war einer der ersten, der sich nach dem Beginn der Corona-Lockerungen in der zweiten Junihälfte an die Veranstaltung kultureller Ereignisse wagte. Der Garchinger Kulturreferent baute dabei auf das Theatron im Römerhof als Open-Air-Bühne und beglückte damit nicht nur das Publikum, sondern auch den Kabarettisten Michael Altinger, der seine ersten beiden Auftritte nach monatelanger Bühnenpause in der Universitätsstadt sichtlich genoss.

Kultur unter freiem Himmel wird es in der Herbstsaison zwar nicht mehr geben, aber natürlich hat auch Gotterbarm mit seinem Team für die kommenden Monate einiges vor: "Corona hat uns zwar noch fest im Griff, dennoch wollen wir uns die Vorfreude auf kulturelle Highlights in der zweiten Jahreshälfte nicht nehmen lassen." Bei der ein oder anderen Veranstaltung ist noch nicht ganz sicher absehbar, ob sie und in welchem Format sie stattfinden kann. "Wie gehen das Ganze etwas vorsichtiger an", so Gotterbarm. Für die Garchinger Kulturfreunde gibt es einen Service: Man kann sich jetzt und unverbindlich einen Aboplatz oder Einzelkarten im Freiverkauf für das gesamtes Programm sichern und sobald Klarheit über die Realisierung herrscht, wird der Käufer benachrichtigt und muss erst dann bezahlen für die Karten. Hierzu soll man das Reservierungsformular auf der Homepage nutzen (www.garching.de) oder telefonisch (089/ 32 08 91 38) oder persönlich beim Kartenvorverkauf im Bürgerhaus reservieren (lassen).

Ein Schwerpunkt bildet wieder der Bereich Kabarett/Comedy. Günter Grünwald stellt am 13. November im Bürgerhaus sein Programm "Definitiv vielleicht" vor, Thomas Schreckenberger fordert am 18. November "Hirn für alle", der Wiener Schmähkünstler Werner Brix sagt am 9. Oktober "Friss oder stirb", der Klavierkabarettist Martin Schmitt zeigt am 11. November sein Können in "Bässdoff und Ingo Börchers widmet sich am 19. September zum Auftakt der Saison in "Immer Ich" der Selbstoptimierung und anderen authentischen Bedürfnissen des modernen Menschen.

Die meisten Veranstaltungen sollen im Bürgerhaus stattfinden - darunter auch größer dimensionierte wie die Tanzshow "Bodies in Motion" am 4. Oktober, Mozarts "Zauberflöte" in einer Inszenierung des Freien Landestheaters Bayern am 11. Oktober bis hin zur Boulevard-Komödie "Ungeheuer heiß" am 10. November oder "Die Feuerzangenbowle" am 9. Dezember. Der vor allem als Fernsehmoderator bekannte gewordene Österreicher Max Schautzer ("Alles oder nichts", "Pleiten, Pech & Pannen") wirkt am 15. Oktober in dem Theaterstück "Der Traffikant" nach Robert Seethaler mit. Es gibt diverse Konzerte, und Elke Winter, "Deutschlands erfolgreichster Comedian im Fummel", führt am 19. Dezember durch einen bunten Varieté-Abend ("Schmidt-Show") mit Künstlern von der Hamburger Reeperbahn.

Auch Garchinger Künstler und Kulturschaffende haben Gelegenheit, sich zu präsentieren, etwa der Theaterverein "Zeitkind" mit der Produktion "Frau Müller muss weg" (16. bis 25. Oktober) im Theater im Römerhof, das Garchinger Blasorchester oder die Musikschule mit einem Weihnachtskonzert. Zudem gibt es einen Abend mit dem Tanz-Studio Garching inklusive Förderverein am 3. Oktober. Ob alles wie geplant realisiert werden kann? Gotterbarm ist ein optimistischer Mensch: "Wir freuen uns auf ein Wiedersehen."