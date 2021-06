Die Semsotec Group setzt ihren Wachstumskurs nach eigenen Angaben fort und eröffnet neben Garching und Brno in Tschechien ihren dritten Produktionsstandort in Cham mit einer Größe von 5000 Quadratmetern. Die Bauarbeiten gehen bereits rasant voran, sodass nach Firmenangaben Ende 2021 Eröffnung gefeiert werden kann. Mit dem aktuellen Kapazitätsausbau mache Semsotec einen Sprung vom Kleinserienhersteller zum größeren Serienproduzenten, ohne seine Entwicklungskapazitäten zu vernachlässigen, erklärt Geschäftsführer Jochen Semmelbauer, den es mit diesem Schritt zumindest beruflich zurück zu seinen Chamer Wurzeln zieht. Die Semsotec Holding steht für die vollständige Wertschöpfungskette von Displays und Steuergeräten, von der Prototypenentwicklung bis zur Fertigung. Die Displays der Firma mit eingebetteten Software- und Hardware-Lösungen sind für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Medizin, Luftfahrt, E-Mobilität, Smart Home und auch Industrial Automation geeignet.