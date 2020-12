Es war im Jahr 1917, als Ludwig Thoma seine bayerische Weihnachtsgeschichte "Heilige Nacht" veröffentlichte und die Geburt Jesu damit in den realen Alltag der Menschen überführte. Von 1925 bis ins Jahr 1960 las die Volksschauspielerin Elise Aulinger (Bild) diese Mundartverse jedes Jahr am 24. Dezember. Übertragen wurde das im Radioprogramm des Bayerischen Rundfunks. In Garching wird die "Heilige Nacht" an diesem Sonntag, 20. Dezember, von dem bayerischen Schauspieler Michael Vogtmann in einem Gottesdienst der Laudatekirche im großen Saal des Bürgerhauses am Bürgerplatz 9 präsentiert. Begleitet wird er dabei von der Garchinger Musiklehrerin Belisa Mang. Beginn ist um 10 Uhr. Die Plätze sind begrenzt. Reservierungen sind über das Pfarrbüro, ☎ 320 43 74 oder per E-Mail an pfarramt.laudatekirche@elkb.de zu tätigen. Es gelten die üblichen Hygienevorschriften.