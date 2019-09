Wenn die Menschen im Herbst nach Möglichkeit in wärmere Gefilde flüchten, zieht es die Vögel wieder in die Sonne Afrikas. Mit dem Gebietsbetreuer Tobias Maier können Interessierte am Freitag, 27. September, bei einem Spaziergang in der Echinger Lohe und auf den Flächen bis zur Garchinger Heide von 17.30 bis 19.30 Uhr etwas über den Vogelzug lernen. Ergänzt wird dies durch Informationen über die Feldlerche, dem Vogel des Jahres 2019, die seit 40 Jahren bestehende Vogelschutzlinie sowie Wissenswertes über die Echinger Lohe und die Garchinger Heide. Treffpunkt ist der Parkplatz Garchinger Heide. Der Eintritt ist frei. Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Teilnehmer sollten ein Fernglas mitbringen, falls vorhanden. Am Sonntag, 29. September, findet der gleiche Spaziergang in der Fröttmaninger Heide statt, dann von 16 bis 18 Uhr mit dem Treffpunkt Schmidbartlanger/Werner-Egk-Bogen in München.