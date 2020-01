Was bedeutet es für eine Kommune, ein Schwimmbad zu unterhalten? Ist ein Recyclingbetrieb neben Wohngebieten noch zeitgemäß? Und warum muss Garching Geld an Ismaning und Unterföhring zahlen, wenn beide Kommunen aus dem Zweckverband Werner-Heisenberg-Gymnasium ausscheiden? Solche und andere Fragen beschäftigten die Bürger beim ersten Bürgermeister-Stammtisch in Garching, bei dem mit Christoph Böck (Unterschleißheim), Alexander Greulich (Ismaning) und Dietmar Gruchmann (Garching) gleich drei SPD-Rathauschefs Rede und Antwort standen - bei Freibier und Weißwürsten. Das Format kam gut an. Lob gab es auch von Garchings Zweitem Bürgermeister Alfons Kraft, wiewohl nicht bei der SPD, sondern den Bürgern für Garching. Er befand: "Ihr habt's es guad gmacht."

Im gut gefüllten Saal des Garchinger Neuwirts war der Auftakt, Veranstaltungen mit dem "Dreigestirn", wie Kraft sie nannte, folgen in Ismaning und Unterschleißheim. Der Garchinger Bürgermeister übernahm als Gastgeber die Moderation bei diesem Blick über den Tellerrand auf die Themen Verkehr, bezahlbarer Wohnraum, Umwelt, wirtschaftliche Situation und Integration. So berichteten Böck und Greulich als Kreistagsmitglieder, wie die MVV-Tarifreform auf Druck der Nordgemeinden im Landkreis nachverhandelt wurde, obwohl Landrat Christoph Göbel (CSU) das Ergebnis anfangs "als unverrückbar" bezeichnet hatte, so Böck.

Greulich bezeichnete es nach wie vor als Ziel, eine Flatrate für den gesamten Landkreis zu bekommen. Um bis dahin Ungerechtigkeiten auszugleichen, werden Jahresabos, die nach der Reform teurer sind, vom Landkreis bezuschusst; Ismaning gleicht sogar die Differenz bei Monatskarten aus. Alle drei waren sich einig, dass die Verkehrsprobleme der Boomregion nur mit einem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gelöst werden könnten, dafür forderte etwa Greulich einen Masterplan. Er nannte die Technik am Ostbahnhof als Beispiel, diese stamme noch aus den 50er-Jahren. Würde sie auf den neuesten Stand gebracht, wäre auch eine engere Taktung möglich, auch bei der Flughafen-S-Bahn. "Wir sind wirklich Schlusslicht in Europa", schimpfte der Ismaninger.

Beim Schwimmbad ist eine Kooperationen mit der TU möglich

Gruchmann sprach den geplanten vierspurigen Ausbau der B 471 an, den in Garching niemand will. Aber eine Ertüchtigung der Kreuzungen sei dringend nötig wie auch eigene Busspuren für die Expressbusse. Das werde jedoch dauern. Hier sei in Aussicht gestellt worden, dass es in drei Jahren losgeht, sagte Gruchmann. "Das ist einfach zu spät."

Beim Wohnen sprach der Garchinger Bürgermeister die beiden großen geplanten Baugebiete Kommunikationszone und Hochbrück an, dort sei auch Sozialwohnungsbau und Genossenschaftsbau sowie ein Einheimischenmodell geplant. Doch bis die Bagger in der Kommunikationszone anrollen, werde es wohl noch ein Jahr dauern. Zum Thema Schwimmbad sagte Gruchmann, er würde sich ein solches auch wünschen, aber der Etat lasse wenig Spielraum. Es gebe Gespräche mit der TU über eine Kooperation, aber das sei noch nicht spruchreif. Auf jeden Fall plädiere er als Minimallösung für ein Lehrschwimmbecken beim Neubau der Grundschule Nord, damit alle Kinder schwimmen lernen könnten. Greulich wies auf das Defizit von 1,5 Millionen Euro hin, das Ismaning beim Schwimmbad zu tragen habe; es sei "ein gewaltiger Klotz am Bein", und auch Böck sprach vom Schwimmbad als Luxus.

Zur Recyclinganlage in Hochbrück, die erst kürzlich wegen eines Großbrands wieder von sich reden machte, sagte Böck: "Mir platzt da allmählich der Kragen." Man müsse akzeptieren, dass solche Betriebe im Landkreis sind, aber sie müssten auf dem neuesten Stand der Technik sein. Gruchmann plädierte für ein erneutes Krisengespräch im Landratsamt. Es könne nicht sein, beide Augen zuzudrücken, auch wenn es Verträge mit dem Betrieb gebe.

Gewerbesteuereinnahmen seien unabdingbar

Der Garchinger Bürgermeister wies auf den engen finanziellen Spielraum seiner Stadt hin, zumal es viele Pflichtaufgaben gebe, wie etwa die Kinderbetreuung. So falle es Garching schwer, trotz der Dringlichkeit, eine neue VHS zu bauen. Wenn Ismaning und Unterföhring ausgezahlt werden müssten, weil sie den Zweckverband des Werner-Heisenberg-Gymnasiums verlassen, müsse Garching 25 Millionen Euro zahlen. Bei so vielen Verpflichtungen der Kommunen, da waren sich die drei Bürgermeister einig, seien Gewerbesteuereinnahmen unabdingbar. Deshalb, so Böck, müssten attraktive Arbeitsplätze angeboten werden. Auch wenn das bedeute, dass mehr Wohnraum geschaffen und die Verkehrsprobleme gelöst werden müssten. Die Kommunen müssten "diesen Dreiklang ermöglichen, damit der Raum weiterhin lebenswert bleibt".