Die Erweiterung der Grundschule West in Garching um mehrere Fachräume und Zimmer für die Nachmittagsbetreuung verzögert sich weiter. Weil die Preisforderungen der Anbieter für das geplante Erweiterungsgebäude in Holzmodulweise wesentlich höher waren als das vorgesehen Budget - zum Teil mehr als doppelt so hoch -, hat die Stadt das Verfahren abgebrochen und das Projekt noch einmal europaweit ausgeschrieben. Damit wird der Neubau allerdings unmöglich wie geplant zum Schuljahresbeginn 2023 fertig. Die Stadtverwaltung hofft nun, dass der Bau bis Ende 2023 stehen wird und zum 15. Januar 2024 seiner Nutzung übergeben werden kann.

Der Stadtrat hat sich in einem Grundsatzbeschluss darauf festgelegt, künftig alle öffentlichen Gebäude in Holzbauweise zu errichten, um für die Umwelt nachhaltige Standards zu erfüllen. Das gilt auch für die Erweiterung der Grundschule. Als Budget hat die Kommune bislang knapp 6,7 Millionen Euro veranschlagt. Angesichts der Marktlage ist laut Verwaltung jedoch mit Kostensteigerungen von etwa 20 Prozent zu rechnen.