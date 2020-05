Nach einer Panne mit radioaktivem C-14 im Garchinger Forschungsreaktor München II/FRM II) der Technischen Universität entziehen die Grünen in der Stadt dem Betreiber das Vertrauen. "Zugegeben, unser Vertrauen war noch nie besonders groß", stellt die Fraktion der Grünen im Stadtrat in einer Pressemitteilung klar und bringt eine Resolution in den Stadtrat ein, die sich gegen die Wiederinbetriebnahme des Forschungsreaktors ausspricht.

Mitte Mai war bekannt geworden, dass es an mehreren Tagen im März sowie April zu einem unkontrollierten Austritt von radioaktivem C-14 am Forschungsreaktor gekommen war. Die TU als Betreiber beteuerte, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Mensch und Umwelt bestanden und es sich lediglich um ein meldepflichtiges Ereignis gehandelt habe, dass nach der internationalen Bewertungsskala auf der Stufe null rangiere. Die Landtagsfraktion der Grünen hatte nach Bekanntwerden der Panne geäußert, es sei offensichtlich, dass der Betreiber den Reaktor nicht im Griff habe. "Das ist bei einem Atommeiler nicht hinnehmbar", sagte Fraktionssprecher Ludwig Hartmann.

Die Stadtratsfraktion der Grünen in Garching positioniert sich in ihrer Resolution ebenfalls sehr eindeutig und lässt verlauten, eine Wiederinbetriebnahme des Reaktors sei "nicht hinnehmbar". Der Betreiber, die TU, habe sich "als unzuverlässig und inkompetent erwiesen", so die Grünen. Mit ihrer Resolution, so erhofft sich die Ökopartei, richte sich der Stadtrat mit einem klaren Signal an das als Aufsichtsbehörde zuständige bayerische Umweltministerium, die Fraktionen im Landtag und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) - mit dem klaren Ziel, den Forschungsreaktor endgültig abzuschalten.

Die Grünen argumentieren weiter, die Stadt Garching sei als Sicherheitsbehörde für den Schutz der öffentlichen Sicherheit zuständig und habe "zuvorderst die Aufgabe, Leben und Gesundheit der Garchinger Bürgerinnen und Bürger zu schützen". Damit stellen sie sich auch gegen Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD), dem sie vorwerfen, "gebetsmühlenartig" den Wissenschaftlern der TU zu vertrauen, "egal ob sie radioaktive Abwässer einleiten oder Störfälle erst nach Wochen überhaupt bemerken". Mit der Resolution der Grünen wird sich nun der Stadtrat befassen müssen. Das Thema wird die Stadt also weiter beschäftigen.