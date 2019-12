Durch das Feuer am Samstag sehen Anwohner ihre Sorgen bestätigt. Sie werfen Betreiber wie Landratsamt vor, trotz Mängeln am Brandschutz nicht zu handeln. Der Schaden an der Anlage dürfte in die Millionen gehen.

Der Großbrand in einer Recyclinganlage in Garching-Hochbrück am Samstag hat der Diskussion um den umstrittenen Betrieb neue Nahrung verliehen. Nach dem Brand spricht das "Aktionsbündnis Lohhof Süd gegen Gestank und Krach", das seit langem gegen Belästigungen durch die Anlage protestiert, von einem Unglück "mit Ansage". Das Aktionsbündnis verweist auf Einschätzungen der Kreisbrandinspektion von Januar, wonach in der Recyclinganlage der Brandschutz nicht sichergestellt sei. In der Vergangenheit war es wiederholt zu Bränden auf der Anlage gekommen.

Bei dem Brand, der in der Nacht auf Samstag gegen zwei Uhr ausgebrochen war, ist eine Lagerhalle fast völlig zerstört worden. Mehr als 330 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei waren im Einsatz, erst gegen acht Uhr am Morgen waren die Flammen weitestgehend unter Kontrolle. Die Feuerwehr Hochbrück war mehr als 16 Stunden am Unglücksort. Verletzt wurde niemand, trotz starker Rauchschwaden, die weithin im Münchner Norden sichtbar waren, bestand nach Auskunft des Landratsamts keine Gefahr für die umliegenden Anwohner. Der Rauch sei durch die günstige Wetterlage größtenteils nach oben abgezogen, dennoch war der Brandgeruch in der Umgebung noch längere Zeit wahrnehmbar.

Detailansicht öffnen Der Hochbrücker Recyclingbetrieb steht schon seit Jahren bei Anwohnern in der Kritik, unter anderem wegen des Lärms und des Gestanks. (Foto: Florian Peljak)

Nach Auskunft von Martin Görner, einem der Geschäftsführer der Recyclinganlage, hatte die betriebseigene Brandwache kurz vor zwei Uhr den Alarm ausgelöst. Bei einem Rundgang gegen 0.30 Uhr habe die Wache noch kein Feuer bemerkt. In der Halle, die ausbrannte, wurde Altholz zu Hackschnitzeln verarbeitet, die dann an Spanplattenhersteller geliefert werden. Laut Görner ist die kleine Holzbereitungsanlage in der Halle komplett abgebrannt. Auch eine Gewerbeabfallaufbereitungsanlage befand sich in der Halle, ebenso auf speziell vorgesehenen Flächen Gewerbeabfall und Elektroschrott.

Die ersten Kräfte der Hochbrücker Feuerwehr trafen nach den Worten ihres Kommandanten David Ward bereits auf einen "ausgedehnten Brand". Das Löschen habe sich schwierig gestaltet, weil der Abfall eingehaust war. Mit Radladern brachten Einsatzkräfte den brennenden Müll aus der Halle, um ihn draußen zu löschen. Auch der glimmende Holzberg musste im Freien ausgebreitet werden, um die Glut zu löschen. Die Helfer waren teilweise mit Atemschutz im Einsatz. Die auf solche Einsätze spezialisierte ABC-Einheit München-Land des Katastrophenschutzes habe ständig die Luft auf Schadstoffe hin überprüft, so Kommandant Ward. Es seien jedoch keine Schadstoffe gemessen worden.

Die Hochbrücker, angerückt mit 43 Mann, blieben bis circa 19.30 Uhr am Brandort. Sie wurden bei den Löscharbeiten unterstützt von den Feuerwehren Garching, Aschheim, Badersfeld, Ismaning, Oberschleißheim, Riedmoos und Unterschleißheim und Dietersheim. Zeitweise waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Gräfelfing, Grasbrunn, Kirchheim, Ottobrunn, Taufkirchen und Unterföhring sowie die Werkfeuerwehr des Helmholtz-Zentrums im Einsatz. Auch Polizei, Rettungsdienst und das Technische Hilfswerk (THW) aus den Ortsverbänden München-Land, Dachau, München-Ost sowie Augsburg leisteten Hilfe beim Großbrand. Vertreter des Landratsamts kamen noch in der Nacht hinzu. Landrat Christoph Göbel (CSU) dankte den Einsatzkräften für ihre Arbeit und Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) ließ sich am Samstag zusammen mit dem Zweiten Bürgermeister Garchings Alfons Kraft (Bürger für Garching) die Brandstelle zeigen. Am Sonntag war nur noch eine betriebseigene Brandwache an Ort und Stelle, um eventuelle Glutnester noch zu löschen.

Der Betrieb ruht seit 20. Dezember

Über die Brandursache herrscht noch völlige Unklarheit. Das Kommissariat 13 des Polizeipräsidiums München hat die Ermittlungen übernommen. Es gebe keine Hinweise für eine vorsätzliche Tat, hieß es von der Polizei. Auch Geschäftsführer Görner rätselt. "Der Betrieb ruht seit 20. Dezember. Wir hatten keine Produktion", sagt er. Bis 6. Januar hätte es Betriebsurlaub geben sollen. Lediglich zwei bis drei Leute hätten gearbeitet, weil fertige Hackschnitzel auf Lkw geladen wurden, um sie zu Möbelfabrikanten zu liefern. Görner war selbst in der Nacht in Hochbrück und berichtet von "spektakulären" Aktionen der Feuerwehr. "Sie haben sagenhafte Arbeit geleistet." Über die Höhe des Schadens mochte der Geschäftsführer noch keine genauen Angaben machen. Am Montag, wenn Brandermittler und ein Versicherungsgutachter den Unglücksort untersuchten, stehe die Schadensaufnahme an. Görner geht aber von einem Millionenbetrag aus.

Der Hochbrücker Recyclingbetrieb, der seit 2017 wegen neuer Besitzer unter dem Namen "Die Umweltmeister" firmiert, steht schon seit Jahren bei Anwohnern in der Kritik, unter anderem wegen des Lärms und des Gestanks. Das Aktionsbündnis Lohhof Süd sieht sich durch den Brand vom Samstag in seiner Sorge bestätigt. Es verweist auf ein Schreiben der Kreisbranddirektion an das Landratsamt vom Januar 2019, "welches die eigene Behörde über die desaströsen Zustände bei RM-Recycling informiert". In dem Schreiben, das der SZ vorliegt, heißt es unter anderem: "Laut Aussagen der Betreiber gibt es aktuell erhebliche Mängel an den sicherheitstechnischen Einrichtungen." Selbsthilfeeinrichtungen seien teils verschmutzt gewesen, Prüfprotokolle hätten gefehlt. "Zusammenfassend ist die Betriebssicherheit der technischen Einrichtungen sowie des organisatorischen Brandschutzes aus Sicht der Kreisbranddirektion und Einsatzvorbeugung nicht sichergestellt", endet das Schreiben.

"Ich bin stocksauer", sagt Andreas Erbenich, der stellvertretende Vorsitzende des Bündnisses. Die Behörde sei informiert gewesen und habe nichts gemacht. Seiner Meinung nach leistet das Landratsamt "Lobbyarbeit für die Entsorgungsfirmen, aber es macht keine Politik für die Bürger". Erbenich erinnert an die Forderung des Aktionsbündnisses von 2018, die Anlage sofort zu schließen. Ein Gutachten, das vom Bündnis in Auftrag gegeben wurde, konstatierte, Teile der Anlage seien technisch nicht auf dem vorgeschriebenen Stand. "So kann es nicht weitergehen, es funktioniert einfach nicht", sagt Erbenich.

Geschäftsführer Görner räumt Mängel im Brandschutz ein. "Die gab es", sagt er, aber sie würden nach und nach abgearbeitet. Das Schreiben der Kreisbrandinspektion von Januar sei fast ein Jahr alt und nach Auskunft des externen Brandschutzbeauftragten, der den Recyclingbetrieb berät, sei die Mängelliste "inzwischen komplett abgearbeitet", so Görner. Feuerwehrkommandant Ward, der mit seinen Männern in der Vergangenheit schon öfter zu der Anlage ausrücken musste, um Brände zu löschen, sagt: "Daran hat man sich mittlerweile schon gewöhnt." Bisher waren es nur brennende Müllberge, so Ward. Er sieht vor allem Lithium-Ionen-Akkus als Ursache für viele Brände in Entsorgungsfirmen. "Das ist nicht die Zukunft", sagt der Feuerwehrmann.