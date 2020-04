Der Verein Lebendiges Garching hat sich in einem offenen Brief an alle Vermieter von Geschäftsräumen in der Universitätsstadt gewandt. "Machen Sie den Mai zum Geschenk! Erlassen Sie den Inhabern der Läden, Studios, Salons und Gastronomiebetriebe in Garching die Miete für diesen Monat", lautet ihre Aufforderung. Hintergrund ist die Befürchtung, mancher Betrieb könnte die momentan erzwungene Stilllegung nicht verkraften. Der Verbraucher könne diese Geschäfte unterstützen, indem er Abhol- und Lieferservice annehme, Vermieter könnten die Miete für Mai erlassen, zumindest die halbe. "Wir alle brauchen diese Geschäfte für ein lebens- und liebenswertes Garching", schreibt der Verein in seinem Brief.