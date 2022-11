Garchings Stromversorgung ist sicher - dass eine solche Botschaft im Jahr 2022 Bestandteil einer Bürgerversammlung im Landkreis München sein würde, hätte vor drei Jahren wohl niemand gedacht. Und doch schien mancher Zuhörer im Garchinger Bürgersaal beruhigt, die Nachricht aus dem Munde von Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) zu hören. Selbst wenn es in einem schlimmsten Fall in den kommenden Monaten einmal zu einem längeren Stromausfall in der Universitätsstadt kommen sollte, müsste die Bevölkerung nicht gänzlich auf Elektrizität verzichten.

Denn die Stadt hat für einen solchen Notfall sechs Stromgeneratoren erworben. Dank des glücklichen Umstands, dass der international aufgestellte Anlagenbauer und Baumaschinenverleiher Zeppelin seinen Hauptsitz in Garching hat, habe die Stadt trotz der aktuell riesigen Nachfrage sich rasch die begehrten Geräte sichern können, sagte Gruchmann. Gut 190 000 Euro wird diese Investition kosten, hinzu kommen Kosten für die Lieferung der Geräte und nötiges Zubehör. Außerdem müssen die Gebäude, an denen die Generatoren installiert werden sollen, für deren Einsatz baulich vorbereitet werden. Daneben stehen noch Heizgeräte und mobile Tankstellen auf der Bestellliste der Stadt; insgesamt etwa 400 000 Euro werden diese Vorsichtsmaßnahmen kosten, schätzt die Verwaltung.

Auch die Polizei im nördlichen Landkreis bereitet sich auf ein eventuelles Blackout-Szenario vor, wie Stefan Schraut, Leiter der Inspektion 48, erklärte. Die etwa 53 000 Menschen in Garching, Ober- und Unterschleißheim, für welche die Beamten der Polizeiinspektion 48 zuständig sind, könnten sich darauf verlassen, dass die Polizei in einem solchen Ausnahmefall in den Orten ansprechbar sei und Hilfe leiste. Probleme sieht Schraut allerdings auf den Straßen: Wenn an den Kreuzungen großer Verkehrsachsen wie der B 471 oder der B 13 plötzlich überall die Ampeln ausfielen, sei Stau wohl programmiert.