16. November 2018, 21:58 Uhr Garching Gefragter Frühschoppen

Der historische Frühschoppen, den Rudi Naisar am 25. November veranstaltet, ist bereits ausgebucht. Deswegen bietet der Hochbrücker noch eine Zusatzveranstaltung am Sonntag, 2. Dezember, an. Beginn ist im "Mei Wirtshaus", 10 Uhr. Es gibt Weißwürste, Brezen und Bier und einen spannenden Vortrag zur Entstehung Hochbrücks.