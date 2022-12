Garching:Container für 200 Geflüchtete

Die bestehende Unterkunft des Landkreises am Echinger Weg wird erweitert. Der Helferkreis regt Maßnahmen gegen eine "Ghettoisierung" an.

Von Irmengard Gnau, Garching

Die Unterkunft für Geflüchtete am Echinger Weg in Garching wird erweitert. Neben dem bestehenden Containerhotel sollen weitere, moderne Wohnmodule für 199 Menschen entstehen. Der Garchinger Stadtrat stimmte einer entsprechenden Anfrage des Landkreises einstimmig zu, befristete die Genehmigung jedoch auf fünf Jahre.

Das Grundstück am nördlichen Rand des Garchinger Stadtgebiets, mit Blick auf Felder und den Forschungscampus der TU München, gehört der katholischen Kirche. Das Landratsamt München hat es vor acht Jahren angemietet, um dort einen Teil der Menschen unterzubringen, die in den Jahren 2015 und 2016 insbesondere aus Syrien und afrikanischen Staaten geflohen sind. Derzeit leben dort etwa 160 Menschen, vor allem Familien.

Dass dieser Standort nun Wohnort von weiteren knapp 200 Geflüchteten werden soll, sehen einige Kommunalpolitiker durchaus mit Skepsis. Auch die Sprecherin des Garchinger Helferkreises Asyl, Nicola Gerhardt, warnt in einer Stellungnahme für den Stadtrat vor einer "Ghettoisierung". Um dem Entgegenzuwirken fordern die Garchinger Helfer, dass die Unterkunft schon bei Eröffnung eine Leiterin oder einen Leiter bekommen soll, der die Bewohner in die Hausordnung einweist und berät. Das hat das Landratsamt in Aussicht gestellt. Außerdem schlägt Gerhardt vor, die neue Unterkunft separat zu erschließen; ein kleiner Wall auf dem Grundstück trennt nach derzeitigem Plan die Containergebäude optisch voneinander ab.

"Es ist die sinnvollste, schnellstmöglich umsetzbare und kostengünstigste Variante."

Für die Erweiterung der Unterkunft am Echinger Weg spricht auch aus Gerhardts Sicht, dass der Standort bereits im Ort etabliert ist und sich bewährt hat. Zwei Supermärkte sind gut erreichbar, auch der Weg zur U-Bahn ist zu Fuß in wenigen Minuten zu bewältigen. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) verwies auf die praktischen Aspekte: "Es ist die sinnvollste, schnellstmöglich umsetzbare und kostengünstigste Variante."

Die neuen Modulunterkünfte sollen moderner gestaltet sein als die bisherigen. Je drei Zimmer sind um einen Gemeinschaftsraum und ein Bad mit Toilette gruppiert. Außerdem wird es in der Anlage neben Gemeinschaftsküchen auch Aufenthaltsräume geben. Die neue Unterkunft würde den Familien, die schon länger am Echinger Weg leben, die Möglichkeit geben, in die neu errichteten Zimmer umzuziehen, stellte Gruchmann in Aussicht. In diesem Fall, forderte Ulrike Haerendel (SPD), solle der Landkreis unbedingt die Gelegenheit nutzen und die bestehende Unterkunft renovieren.

Hinsichtlich der Belegung betonten Stadträte wie auch Helferkreis, dass die Kinderbetreuungseinrichtungen in Garching bereits über die Maßen gefordert seien. Ein Zuzug weiterer Familien mit kleinen Kindern wäre eine große Herausforderung.

In einem Punkt waren sich alle einig: Man wolle in Garching Menschen nicht in Flüchtlinge erster und zweiter Klasse unterscheiden, sondern alle bestmöglich versorgen. Das betonte auch Claudio Cumani vom Integrationsbeirat der Stadt, der sich neben dem Helferkreis bei der Betreuung der Geflüchteten einbringt.