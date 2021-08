Unter dem Motto "Ganz Garching bewegt sich" findet am Sonntag, 12. September, von 13 bis 17 Uhr ein großer Aktionstag im Bürgerpark statt. Ein Parcours mit zehn bis zwölf Stationen soll Lust auf Bewegung machen: Von der Slackline bis zur Stockbahn, vom Ballspiel bis zum Tanz - ob klein, ob groß, ob trainiert oder ungeübt, alle Teilnehmer können sich ausprobieren. Wer mitmacht, gewinnt in jedem Fall einen kleinen Preis und nimmt an der Hauptziehung teil, für die Rätselfreunde gibt es auch, ein Lösungswort zu erraten. Die vom Verein Lebendiges Garching mit Unterstützung der Stadt und örtlichen Sportstudios organisierte Veranstaltung unterliegt den jeweils gültigen Corona-Regeln. Informationen dazu finden sich unter www.lebendiges-garching.de. Bei schlechtem Wetter wird der Aktionstag auf den 19. September verschoben.