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Veranstaltung in GarchingFundamentalistische Hassbotschaften im Bürgerhaus

Lesezeit: 6 Min.

Speakerin Millicent Sedra aus Australien verteufelt Abtreibung und löst bei den überwiegend jungen Besuchern Jubelrufe aus, die ihrer Botschaft dann in Gebetshaltung huldigen.
Speakerin Millicent Sedra aus Australien verteufelt Abtreibung und löst bei den überwiegend jungen Besuchern Jubelrufe aus, die ihrer Botschaft dann in Gebetshaltung huldigen.
Foto: Bernhard Lohr

Ein australisches Prediger-Ehepaar mit Nähe zur Maga-Bewegung darf in Räumen der Stadt Garching radikale Botschaften zu Abtreibung, Homosexualität und Islam verbreiten. Das Kulturamt sieht keine Handhabe, um die Veranstaltung zu verhindern.

Von Bernhard Lohr, Garching

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Das Ende ist noch gar nicht so nah, aber einige knien schon am Boden. Sie haben wie die meisten anderen im Saal ihre Hände gen Himmel gehoben, als würden sie beten. Und Martin Sedra hämmert eine Parole nach der anderen in die Menge. „Ehe ist zwischen Mann und Frau.“ So übersetzt David Rotärmel an diesem Montagabend im Garchinger Bürgerhaus den christlich-fundamentalistischen Prediger aus Australien. Für den zählt nur die Bibel. Abtreibung sei Mord, ist die nächste ultimative Wahrheit. Der Islam ist für Sedra und Rotärmel ein „dämonischer Geist“, den sie von der Bühne herab verfluchen. Ebenso den Koran. Homosexualität geißeln sie als „Spirit of Sodom und Gomorrha“, der Deutschland ergriffen habe. Doch es gebe Hoffnung. „Raise your hands!“ Denn: „Deutschland wird errettet werden“, skandieren sie.

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