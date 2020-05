Wer wünschte sich nicht manchmal ein Rezept in diesen hektischen Corona-Zeiten? Gerade für Eltern ist es häufig eine große Belastung, Kinderbetreuung, Homeschooling, Home-Office und vieles mehr unter einen Hut zu bringen. Vielleicht bringt da der Online-Kurs "Fünf Wegweiser für mehr Gelassenheit in stürmischen Zeiten" wertvolle Tipps. Die Stadt Garching und die Techniker Krankenkasse fördern den Kurs, der zum städtischen Projekt "Gesunde Kita" gehört. Die fünf Module mit kurzen Videos, Impulsen und Ideen für den gesamten Familienalltag stehen über einen Onlineshop zur Verfügung, die Inhalte werden nach und nach freigeschaltet. Das erste Modul startete bereits vergangene Woche. Die Bearbeitung der Module ist an keine festen Zeiten gebunden, die Gesundheitspsychologin Karin Hoisl-Schmidt begleitet den Kurs parallel in der Facebookgruppe, in der sich die Eltern auch mit ihr austauschen können. Das Angebot ist für bis zu 60 Garchinger Eltern, deren Kinder in die städtischen Kitas gehen, kostenfrei. Der Link ist über die städtische Homepage www.garching.de abrufbar.