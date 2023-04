Seit die letzten drei Atommeiler vom Netz gegangen sind, bleibt der Forschungsreaktor in Garching die letzte aktive Nuklearanlage in Deutschland.

Von Irmengard Gnau, Garching

An diesem Samstag wurde der Atomausstieg in Deutschland offiziell vollzogen. Die drei letzten Atomkraftwerke Isar 2 bei Landshut, Emsland und Neckarwestheim wurden abgeschaltet. Nun bleibt in der Bundesrepublik nur noch eine aktive atomare Anlage: der Forschungsreaktor FRM II auf dem Campus der Technischen Universität München (TU) in Garching. Damit ist Garching der Standort des ersten und des letzten Atomreaktors in der Bundesrepublik.