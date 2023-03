Nach einem Jahr lässt das öffentliche Interesse an dem Krieg in der Ukraine offenbar spürbar nach. Jedenfalls kamen am Sonntagnachmittag deutlich weniger Teilnehmer zum 2. Garchinger Friedensmarsch als beim Auftakt im vergangenen Jahr. Hatten damals nach Zählung von Grünen-Stadträtin Daniela Rieth, die die Demonstrationen organisiert hat, rund 300 Teilnehmer, so wurden am Sonntag nur ein paar Dutzend auf dem Rathausplatz gezählt, von wo aus es zu Fuß zum Bürgerpark ging.

Aber das Motto der diesjährigen Friedensaktion war andererseits auch nicht explizit der Ukraine-Krieg. Vielmehr waren die Garchinger aufgerufen, durch ihre Beteiligung ein Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten aus der ganzen Welt und gegen Hass, Ausgrenzung und Verfolgung zu setzen. Unterstützt wurde der Friedensmarsch auch heuer von der Stadt, den örtlichen Kirchengemeinden, dem Integrationsbeirat, dem Verein "Bildung für Groß und Klein" und der Stiftung "Gewaltfreie Kindheit". SPD-Bürgermeister Dietmar Gruchmann hielt eine kurze Rede, es wurden Lieder aus verschiedenen Kulturkreisen gespielt.