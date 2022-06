Detailansicht öffnen Als Einsatzleiter Christian Schweiger an den Einsatzort kam, stand das Häuschen schon "in Vollbrand". (Foto: privat/Feuerwehr Garching)

Einsatzkräfte der Garchinger Feuerwehr sind bei einem Brand einer Gartenhütte in Dirnismaning am frühen Freitagmorgen stark gefordert worden. Das Feuer hat sich schnell ausgebreitet. Das Häuschen stand "in Vollbrand, und es musste aus einiger Entfernung Löschwasser herangebracht werden. Die Feuerwehren aus Hochbrück, Ismaning und die Werkfeuerwehr der TU München griffen unterstützend mit ein. Später am Vormittag musste noch einmal nachgelöscht werden, weil am Brandort das Feuer erneut auszubrechen drohte.

Detailansicht öffnen Die Feuerwehrleute mussten mit Atemschutzausrüstung vorgehen. (Foto: privat/Feuerwehr Garching)

Gegen 4.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte laut Bericht der Garchinger Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Löschzugs zeigte sich bereits, dass die Gartenhütte auf der Parzelle in voller Ausdehnung brannte. Betroffen war dadurch eine Fläche von circa 100 Quadratmetern. Eine Wasserversorgung wurde aus dem Schleißheimer-Kanal aufgebaut. Die Flammen wurden von drei Seiten unter Einsatz von Atemschutzmasken bekämpft. Nach etwa vier Stunden waren die Nachlöscharbeiten beendet. Mit Druckluftschaum wurde ein Teppich über die Brandreste gelegt, um eine nachträgliche Entzündung zu verhindern. Dennoch mussten gegen 10.15 Uhr erneut zwei Löschfahrzeuge zum Einsatzort, um ein Feuer im Keim zu ersticken.