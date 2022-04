"Freie Rede, freie Meinung, freier Eintritt" - unter diesem Motto lädt die Garchinger SPD am Samstag, 30. April, zum 17. Mal zur "Freinacht" ein. Engagierte aus der Garchinger Stadtgesellschaft berichten von aktuellen Projekten und Problemen, die sie ausmachen, und fächern so verschiedene Perspektiven auf die Universitätsstadt auf. Unter anderem erläutert Roland Graf, geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft Ober- und Unterschleißheim, den Fortschritt beim neuen Sozialzentrum für VHS und Nachbarschaftshilfe, das gerade an der Telschowstraße errichtet wird. Der neue Leiter des Zentralen Instituts des Sanitätsdienstes der Bundeswehr München, Bernd Klaubert, stellt sich und seinen Standort in Garching vor. Harry Kirchner lenkt den Blick auf ältere städtische Strukturen, insbesondere den Wertstoffhof. Die Garchingerin Jelena Caranciuc-Jemuranowa berichtet, was sie und Mitstreiter für Geflüchtete aus ihrem Herkunftsland, der Ukraine, tun und wo noch Hilfe vonnöten ist. Die Veranstaltung im Beethovensaal der Musikschule im Römerhof beginnt um 19.30 Uhr und wird live auf der Website www.spd-garching.de übertragen. Anmeldung per E-Mail an freinacht@spd-garching.de.