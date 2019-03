3. März 2019, 21:37 Uhr Garching Frauen und Europa

Die Frauen-Union lädt ein zu einem Treffen zum Weltfrauentag am Freitag, 8. März, unter dem Motto "Frauen sagen ja zu Europa" mit der Europakandidatin der Partei, Isabella Ritter. Ritter kommt aus Kiefersfelden und steht auf Platz zehn der CSU-Liste. Die Fremdsprachenkorrespondentin ist Bezirksvorsitzende der Europa-Union Oberbayern. Die Veranstaltung findet von 19 Uhr an in der Cafeteria im Pflegeheim, Mühlfeldweg, statt.