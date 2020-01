Anlässlich des Internationalen Tages der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft veranstaltet das Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) die jährliche Veranstaltung "Frauen in der Astronomie" mit dem Vortrag einer erfolgreichen Astrophysikerin. In diesem Jahr wird Professorin Eva Grebel, Direktorin des Astronomischen Rechen-Institut- Zentrums für Astronomie der Universität Heidelberg am Dienstag, 11. Februar um 19 Uhr in der ESO Supernova, Karl-Schwarzschild-Straße 2, über galaktische Archäologie sprechen. Vor und nach dem Vortrag ist zudem die Astronomie-Ausstellung in der ESO-Supernova geöffnet, wo man mit Wissenschaftlerinnen, die zu verschiedenen Themen im Bereich Astronomie forschen, ins Gespräch kommen kann.