Die Junge Union in Garching hat sich an einer bayernweiten Umfrage beteiligt, um herauszufinden, wie das politische Engagement von Frauen gestärkt werden kann. Die Ergebnisse der Befragung von 16- bis 35-Jährigen stellen Franziska Stelzer, ehemalige Ortsvorsitzende der JU Garching, und Nicola Gerhardt, Kreisrätin aus Garching, am Donnerstag, 27. Mai, via Zoom der Öffentlichkeit vor. Beginn ist um 19 Uhr. Im Anschluss wird diskutiert. Auch Männer sind ausdrücklich gerne gesehen. Die Umfrage sollte helfen herauszufinden, welche Themen jungen Frauen wichtig sind und Anstöße geben, wie man Politik und Parteien organisieren sollte, damit sie frauenfreundlicher sind. Wer eine E-Mail an administrator@jugarching.de schickt, bekommt die Zugangsdaten zugeschickt.