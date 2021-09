Wer wissen möchte, wie ein Hochleistungs-Forschungsreaktor funktioniert, warum Bakterien resistent gegen Antibiotika werden können oder wo uns im Alltag überall Radioaktivität begegnet, hat am Sonntag, 3. Oktober, Gelegenheit, hinter die Tore der Forschungsneutronenquelle FRM II und des Heinz Maier-Leibnitz-Zentrums in Garching zu schauen und Einblicke in die Neutronenforschung zu gewinnen. Von 9 bis 18 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher auf dem Campus der TU über aktuelle Forschungsthemen wie Wasserstoffspeicherung, Antimaterie, Positronen oder die Frage, wie sich der Reaktor auf niedriger angereichertes Uran umrüsten lässt, informieren. Weitere Informationen gibt es unter www.frm2.tum.de.