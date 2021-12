Der nächste Spatenstich auf dem Forschungscampus in Garching: Nach dem Softwareriesen SAP im Sommer hat nun auch Siemens auf dem Gelände der TU München mit den Bauarbeiten für sein neues Forschungszentrum begonnen. Das Siemens Technology Center soll am westlichen Rand des Campus vier Stockwerke in die Höhe wachsen und mehr als 450 Forscherinnen und Forschern aus dem eigenen Haus sowie 150 Mitarbeitenden der TU Platz für ihre Arbeit und zur Kooperation bieten. Das Gebäude mit einer Fläche von etwa 13 000 Quadratmetern soll planmäßig Mitte 2023 fertig sein.

In dem neuen Technology Center will Siemens gemeinsam mit der TU wichtige Zukunftsthemen der Digitalisierung weiterentwickeln, zum Beispiel Digitale Zwillinge, das industrielle Internet der Dinge, künftige Verfahren bei der Automatisierung oder additive Fertigungsverfahren. Dabei erhofft sich der Konzern, von den verschiedenen Forschungsinstituten, Studierenden und Start-ups auf dem Campus zu profitieren.

Die Stadt Garching hat die Bauwünsche unterstützt. Allerdings pocht die Kommune darauf, dass Siemens für die neuen Mitarbeiter, die hauptsächlich vom Standort Perlach nach Garching umziehen werden, auch ein Mobilitätskonzept mitliefert.