Die Wählergruppe Bürger für Garching hat 600 FFP2-Masken gespendet. 300 Masken wurden nach Angaben des Vorsitzenden Harry Kirchner am vergangenen Donnerstag an das örtliche Asylbewerberheim übergeben, ebenfalls 300 am Freitag an den Garchinger Tisch, der jede Woche im Pfarrsaal der St.-Severin-Kirche Lebensmittel an Berechtigte verteilt. Mit der Auswahl der beiden Einrichtungen wollen die Bürger für Garching sicherstellen, dass die Masken den sozial schwächsten Garchingerinnen und Garchingern zugute kommen. Die Kommunen hätten zwar bereits mit der kostenlosen Verteilung von Schutzmasken an Berechtigte begonnen. Die Anzahl der bereitgestellten Masken sei jedoch gering, die Wiederverwendung nur sehr beschränkt möglich.