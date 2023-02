In der First-Responder-Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Garching wechselt die ärztliche Leitung. Wie die Feuerwehr mitteilt, gibt die Medizinerin Birgit Wahl das Ehrenamt nach zwölf Jahren an Leonard Lisitano weiter. Lisitano kommt aus den eigenen Reihen der Garchinger Wehr. Er war bereits in der Jugendfeuerwehr aktiv und arbeitet seit seinem Medizinstudium als Arzt in Augsburg. Nachdem er schon mehrere Jahre in der Ausbildung der First-Responder-Kräfte sowie im Einsatzdienst Erfahrungen gesammelt hat, übernimmt er nun die ärztliche Leitung.

Die Freiwillige Feuerwehr Garching unterhält seit 1999 einen First-Responder, also eine speziell geschulte Einheit, die als Ersthelfer zu Unfällen und Unglücken eilt, bevor der Rettungsdienst eintrifft. Der Dienst verzeichnet steigenden Bedarf. Im Jahr 2022 machten die Einsätze der First-Responder-Einheit mehr als die Hälfte der Alarme der Feuerwehr Garching aus. Die ärztliche Leitung der Einheit trägt Sorge für die fachlich korrekte Fortbildung und überwacht die Einhaltung von medizinischen Leitlinien in der Patientenversorgung.