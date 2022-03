Gras an Isarböschung gerät in Brand

Die anhaltende Trockenheit der vergangenen Wochen macht große Vorsicht beim Aufenthalt in der Natur nötig, darauf weist die Stadt Garching aus gegebenem Anlass hin: Am frühen Dienstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt alarmiert, weil es in den Isarauen zu einem Flächenbrand gekommen war. Nach Angaben der Feuerwehr standen im Uferbereich der Isar auf einer Breite von etwa acht Metern Gras und Unterholz in Flammen, auch Bäume waren betroffen. Mit insgesamt 18 Einsatzkräften und drei Löschfahrzeugen konnten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Im Zuge der Nachlöscharbeiten setzten die Garchinger zudem zwei Wärmebildkameras ein, um etwaige Glutnester zu entdecken und zu löschen. Die Stadt ruft Spaziergänger zu großer Vorsicht auf und mahnt, keine glimmenden Zigarettenstummel wegzuwerfen und nicht außerhalb der festgelegten Zonen zu grillen.